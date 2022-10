La Sicilia che verrà, ospite Erio Buceti presidente della Quarta municipalità a Catania

I risultati raggiunti nella raccolta differenziata, l’importanza della videosorveglianza, la questione mobilità nella Quarta municipalità di Catania. Sono stati i principali temi affrontati, ieri sera, all’interno del programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete tv canale 81. Ospite il presidente Erio Buceti. Con lui si è discusso anche della problematica legata al traffico nella zona e in modo particolare sulla circonvallazione, delle richieste da parte dei cittadini in merito a sicurezza e pulizia ma anche di manutenzione. Buceti ha definito l’amministrazione che è stata guidata dall’ex sindaco Salvo Pogliese come «discontinua» ma, allo stesso tempo, ha lanciato uno sguardo al prossimo primo cittadino catanese e alle priorità per l’agenda politica. «L’area di San Giovanni Galermo – ha detto Buceti – ha a più alta percentuale di raccolta differenziata in città. Questo risultato è possibile grazie alla società preposta al servizio ma anche, e soprattutto, per un intervento voluto e rispettato dai residenti». – Per rivedere tutta la puntata clicca qui