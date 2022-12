La Sicilia che verrà, ospite Antonio Villardita (FI): «Tutti siamo a conoscenza delle frizioni interne al partito»

I problemi interni al partito, la richiesta di avere maggiore spazio e il futuro di Forza Italia in Sicilia. Puntata dedicata interamente alla politica quella di ieri sera per il programma “La Sicilia che verrà” in onda su Sestarete TV canale 81. Ospite in studio l’avv. Antonio Villardita che si è espresso sulle divisioni tra i forzisti, sullo scontro tra Gianfranco Micciché e Marco Falcone ma anche sul ruolo del presidente Renato Schifani. Villardita è andato a fondo tra le questioni che riguardano gli azzurri e, in maniera garbata e lucida, ha rivolto qualche critica riguardante la gestione prima e dopo le elezioni, si è pronunciato sui numeri ottenuti alle urne e i in merito ai cambiamenti in atto. Sguardo pure alle prossime amministrative per la città di Catania. «All’interno di Forza Italia – ha detto – non è successo nulla di nuovo rispetto a quanto si sapeva. Tutti ne eravamo a conoscenza. Nel partito c’è qualche frizione tra il coordinatore regionale, Gianfranco Micciché, e un’altra area, quella catanese, di cui fa parte anche l’assessore Marco Falcone». – Per rivedere la puntata clicca qui