Adrano, con l’auto contromano investe due ragazzini in bici e scappa

08/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Investe con l’auto in contromano due minorenni in bici e scappa ad Adrano, in provincia di Catania. Per questo, i carabinieri hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali dopo un incidente stradale. L’uomo, infatti, dopo avere travolto due ragazzini in bicicletta e sarebbe fuggito via.

Investe due minorenni in bici e scappa ad Adrano

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’incidente stradale sarebbe avvenuto il 26 settembre nella cittadina in provincia di Catania. Stando a quanto emerso finora, un uomo alla guida di un’utilitaria ad Adrano investe due minorenni a bordo delle bici e poi scappa. I due ragazzini sono stati subito soccorsi dai genitori sopraggiunti sul luogo dell’impatto. Il conducente dell’auto, responsabile dell’incidente, si sarebbe fermato solo qualche istante ma poi si sarebbe dileguato.

I due minorenni feriti

Entrambi i minorenni sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Successivamente, entrambi sono stati dimessi dalla struttura sanitaria etnea con prognosi di oltre venti giorni per le lesioni riportate. Subito dopo l’incidente ad Adrano, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del pirata della strada e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto chiarendo le cause della collisione tra il veicolo e le bici.

Le indagini dei carabinieri

Compiendo accertamenti e riscontri incrociati, i militari hanno rintracciato alcuni testimoni dell’incidente che hanno saputo fornire indicazioni più dettagliate su quanto accaduto ad Adrano. Sulla base di quanto ricostruito, il 61enne dopo avere imboccato la via La Piana in senso opposto di marcia è arrivato all’intersezione con via Nazza. Lì avrebbe investiti i due minorenni senza nemmeno fermarmi per prestare soccorso ai ragazzini rimasti feriti nello scontro. Le immagini registrate dalle telecamere i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente hanno inquadrato l’auto. Gli investigatori hanno quindi identificato l’automobilista che è stato denunciato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
Leggi la notizia

Investe con l’auto in contromano due minorenni in bici e scappa ad Adrano, in provincia di Catania. Per questo, i carabinieri hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali dopo un incidente stradale. L’uomo, infatti, dopo avere travolto due ragazzini in bicicletta e sarebbe fuggito via. Investe due minorenni in […]

Quad e moto all’interno del Parco dell’Etna: multati i conducenti
Leggi la notizia

Investe con l’auto in contromano due minorenni in bici e scappa ad Adrano, in provincia di Catania. Per questo, i carabinieri hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali dopo un incidente stradale. L’uomo, infatti, dopo avere travolto due ragazzini in bicicletta e sarebbe fuggito via. Investe due minorenni in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]