Adrano, con l’auto contromano investe due ragazzini in bici e scappa

Investe con l’auto in contromano due minorenni in bici e scappa ad Adrano, in provincia di Catania. Per questo, i carabinieri hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali dopo un incidente stradale. L’uomo, infatti, dopo avere travolto due ragazzini in bicicletta e sarebbe fuggito via.

Investe due minorenni in bici e scappa ad Adrano

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’incidente stradale sarebbe avvenuto il 26 settembre nella cittadina in provincia di Catania. Stando a quanto emerso finora, un uomo alla guida di un’utilitaria ad Adrano investe due minorenni a bordo delle bici e poi scappa. I due ragazzini sono stati subito soccorsi dai genitori sopraggiunti sul luogo dell’impatto. Il conducente dell’auto, responsabile dell’incidente, si sarebbe fermato solo qualche istante ma poi si sarebbe dileguato.

I due minorenni feriti

Entrambi i minorenni sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Successivamente, entrambi sono stati dimessi dalla struttura sanitaria etnea con prognosi di oltre venti giorni per le lesioni riportate. Subito dopo l’incidente ad Adrano, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del pirata della strada e per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto chiarendo le cause della collisione tra il veicolo e le bici.

Le indagini dei carabinieri

Compiendo accertamenti e riscontri incrociati, i militari hanno rintracciato alcuni testimoni dell’incidente che hanno saputo fornire indicazioni più dettagliate su quanto accaduto ad Adrano. Sulla base di quanto ricostruito, il 61enne dopo avere imboccato la via La Piana in senso opposto di marcia è arrivato all’intersezione con via Nazza. Lì avrebbe investiti i due minorenni senza nemmeno fermarmi per prestare soccorso ai ragazzini rimasti feriti nello scontro. Le immagini registrate dalle telecamere i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente hanno inquadrato l’auto. Gli investigatori hanno quindi identificato l’automobilista che è stato denunciato.