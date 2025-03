Investito in bici alla cittadella universitaria di Catania. L’appello della madre per rintracciare l’automobilista

Un ragazzo in bicicletta è stato investito da una macchina davanti l’edificio 4 della cittadella universitaria di Catania. Il sinistro è avvenuto il 17 marzo intorno alle 8.30. A lanciare un appello tramite la nostra redazione per rintracciare l’automobilista è la madre del giovane. Il guidatore è un 50enne che quel giorno avrebbe accompagnato il figlio, studente probabilmente dei dipartimenti di Fisica o Ingegneria. «Il signore che guidava l’autovettura grigia che ha investito mio figlio – si legge – lo sollecitava ad alzarsi perché sosteneva che non si fosse fatto nulla. Il ragazzo, preso dalla concitazione del momento, si è alzato e poi si è recato nell’edificio 4. Subito dopo, appena andato in bagno, si è reso conto che urinava sangue. Si è immediatamente recato al Pronto soccorso del Policlinico dove gli hanno riscontrato un danno al rene. Sto cercando di rintracciare il signore che guidava la vecchia auto grigia, una Opel Corsa cinque porte dei primi anni 2000, con paraurti in plastica nera. Grazie mille per l’aiuto che mi potrete dare».

