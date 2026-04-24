Foto di Marta Silvestre

Palermo, infermiere aggredito a colpi di bastone in ospedale: denunciata una 50enne

24/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un infermiere è stato aggredito con un bastone all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Per questo motivo, una donna di 50 anni è stata denunciata per lesioni, minacce e interruzione del pubblico servizio.

Infermiere aggredito a colpi di bastone a Palermo

Una donna di 50 anni ha colpito un infermiere con un bastone da passaggio all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la donna avrebbe protestato al triage. Chiedendo di accelerare la cura per il padre di 80 anni che aveva un piede fratturato. L’infermiere, impegnato con un caso in codice rosso, le avrebbe chiesto di attendere.

A quel punto, però, la donna lo avrebbe insultato e gli avrebbe lanciato contro il bastone, colpendolo a un braccio e alla testa. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un metronotte. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni, minacce e interruzione del servizio pubblico.

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