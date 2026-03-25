Aggressione al Pronto soccorso del San Marco: denunciato 43enne

Momenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove un uomo ha aggredito un infermiere in servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale etneo hanno denunciato un 43enne residente a Motta Sant’Anastasia con l’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di personale sanitario.

Il malvivente voleva accedere in un’area riservata

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva accompagnato un parente in ospedale e avrebbe preteso di accedere all’area riservata alle emergenze. Di fronte al rifiuto del personale sanitario, che gli ha chiesto di attendere fuori mentre il familiare veniva sottoposto a visita, il 43enne avrebbe reagito con violenza.

A farne le spese è stato un infermiere, colpito durante l’aggressione e costretto a ricorrere alle cure mediche. I sanitari gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l’uomo e proceduto alla denuncia.