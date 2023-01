Indagato il medico che aveva in cura Matteo Messina Denaro

È indagato Alfonso Tumbarello, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro. Il 70enne di Campobello di Mazara – cittadina del Trapanese dove è stato trovato anche il covo in cui il boss stragista ha trascorso l’ultimo periodo di latitanza – per decenni è stato il medico di base in paese di Messina Denaro. Fino a dicembre, quando è andato in pensione. Tumbarello, fino a qualche mese fa, è stato medico del vero Andrea Bonafede. Il 59enne residente a Campobello di Mazara di cui l’ormai ex latitante avrebbe preso in prestito l’identità. Tumbarello avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell’assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello di Mazara, di Tre Fontane e l’ex studio del medico che è stato anche interrogato dagli inquirenti.