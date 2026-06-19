Catania, incidente in viale Fleming: un ferito portato in ospedale

19/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Catania in viale Alexander Fleming, all’angolo con via Bronte. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Policlinico del capoluogo etneo a bordo di una ambulanza del 118. Nell’incidente è stato coinvolto un mezzo a due ruote che è rimasto sull’asfalto.

L’incidente in viale Fleming a Catania

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Nel luogo dell’incidente a Catania sono in corso i rilievi che potranno essere utili alle indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E anche per individuare le eventuali responsabilità in merito al sinistro. Al momento, infatti, viale Fleming è interdetto al traffico in direzione della Circonvallazione, mentre in senso opposto è stato realizzato un restringimento della carreggiata.

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