Oroscopo del mese di agosto 2026

Agosto 2026 sarà un mese di luce, con un oroscopo che promette lucidità interiore. Il Sole in Leone fino al 20, e poi in Vergine, darà maggiore concretezza. Marte e Urano dispettosi complicheranno le visioni del Toro e la stabilità della Vergine. L’Acquario è portatore di luce più che mai: con uno stupendo plenilunio estivo che regala una nuova coscienza. E che darà anche a Gemelli e Bilancia una nuova dimensione interiore. La luna nuova in Leone proteggerà la verità delle cose. I sodalizi dei pianeti maggiori collaborano per Ariete, Acquario e Gemelli, mentre Mercurio il 9 agosto ridona chiarezza e sicurezza lavorativa. Marte, a metà mese, sarà fiammeggiante in Leone e i segni di fuochi saranno invincibili, con gran contento dei Sagittario. Venere si sposta il 6 nel suo regno, la Bilancia, magnificando i segni d’aria. Buon agosto ai dodici dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Il mese di agosto 2026 è segnato da un oroscopo positivo in tutto. Voi Ariete godete di appoggi privilegiati, con Nettuno e Saturno nei vostri gradi zodiacali in ottimi rapporti con i grandi dello zodiaco: Plutone dall’Acquario e Urano dai Gemelli. Anche le Lune più importanti del mese saranno a vostro favore. E neppure Venere, in opposizione in Bilancia, sarà una minaccia: vi aiuterà, anzi, a fare saltare di qualità il vostro rapporto, nei casi più fortunati, o a rassegnarvi in quelli che non vanno.

Toro

Un cielo discreto, ma che non rende del tutto tranquilli i Toro, che tendono a volere oggettivizzare un po’ troppo. Agosto vi consiglia di essere un po’ più attendisti e di non valutare subito le dinamiche pratiche come caotiche o stressanti. I risultati che cercate si svilupperanno nel tempo: del resto agosto è fatto per staccare la spina. In amore Venere si trasferisce in Bilancia e diventa potentissima: di riflesso ne beneficiate anche voi, ma date tempo al partner di sorprendervi.

Gemelli

Agosto 2026, per i Gemelli, è il mese in cui si giocano le partite, con l’oroscopo che indica segni importanti al lavoro e nella vita sociale. Marte sarà ancora attivo nel vostro segno per metà del mese: state dunque ben attenti a non cedere a esplosioni di rabbia o stress incontrollato. Altrimenti rischiate di compromettere la vostra stabilità lavorativa o pratica. Il mese si presenta bello in amore, dove i pianeti non saranno più vostri nemici ma audaci collaboratori. Soprattutto Venere, che dal trigono da giorno 6, vi concede una bellissima storia d’amore.

Cancro

Agosto è un mese che vi sfiamma, cari Cancro, poiché il non brillante Mercurio nei vostri gradi vi abbandona. Portando via con sé pensieri troppo cervellotici, che generano insicurezze e instabilità varie. Anche il bellicoso Marte lascerà posto alla passione, mettendo tregua e pace nei vostri cuori da metà mese, rendendovi appagati e soddisfatti. Potentissima sarà la vostra signora Luna, che brillerà nuova in Acquario regalandovi tante idee nuove e non sogni effimeri. Mentre nuova in Leone vi porterà coscienza e visione pratica in prospettive e sentimenti. Quindi rilassatevi e buone vacanze!

Leone

Agosto 2026 sarà il mese più bello per voi Leone, con un oroscopo che vi ripaga di tanti anni in cui vi siete barcamenati tra complicazioni non indifferenti. Già da fine luglio, entrando Giove nel segno, la vostra realtà è cambiata e agosto promette di regalarvi fortuna e l’energia inesauribile del vostro astro. Che sembra rendervi invincibili e dotati di una verità che diventa quasi un’arma. Per ciò che riguarda l’amore Venere si fa amica: prevista passione sfrenata dopo il 14, con l’arrivo di Marte. Tornati al lavoro dovrete riprendere subito la situazione in mano.

Vergine

Agosto è un mese di riflessione e prudenza per i Vergine, con un oroscopo che segnala un cambio d’ordine delle priorità. Mentre Venere vi ha soddisfatto per tutto luglio, il 6 di agosto vi saluta per andare a dimorare nel suo regno, la Bilancia, dandovi distacco e una certa lucidità in amore. Marte e Urano saranno prima molto dispettosi. Poi proveranno a darvi soluzioni a problemi pratici o economici che dovrete fronteggiare. Comprendendo la loro natura, troverete le soluzioni anche collaborando con persone valide e professionali.

Bilancia

Agosto riporta a voi Bilancia la vostra beneamata Venere, che sembra inaugurare un periodo bellissimo, che spazza via finalmente un po’ di pesantezza e staticità. I vostri sforzi sembrano premiati: Venere vi regala delle piccole fortune in denaro e vi fa chiudere accordi. La sua opposizione con Nettuno e Saturno vi impedirà di commettere errori di valutazione che non si dovranno più ripetere. Il cielo, inoltre, non farà sconti soprattutto in amore: dove vi renderete conto di ciò che non si può cambiare e deciderete se rimanere o no.

Scorpione

Da metà agosto 2026, lo Scorpione si sentirà di nuovo corroborato di energia con uno splendido trigono a Marte in Cancro. E Venere comincerà a sussurrarvi nelle orecchie romantiche nostalgie di atmosfere che vorreste non finissero mai. Mentre le due lunazioni più importanti – la Luna piena in Acquario e la nuova in Leone – faranno due fotografie della realtà, mettendo in luce ciò che sognate e ciò che non volete da un rapporto di coppia. Non trascurate il lavoro, poiché siete in una fase di osservazione che, se condotta bene, vi porterà grandi risultati.

Sagittario

Magnifiche notizie per voi Sagittario, che avete ripreso alla grande la vostra energia da quando Giove, il vostro pianeta, è tornato in trigono dal Leone. E, da metà agosto, non avrete neanche più il fastidio di Marte in opposizione. Venere, da giorno 6, si fa amica e tende a darvi maggiori input, che sfociano in una nuova complicità di coppia. Mentre in questa posizione è ottima per i single del segno, che vivono delle vere e proprie fantasie che cambiano la realtà. Non ci sono più ostacoli al lavoro: potete procedere con i progetti che avete dovuto rinviare, ma che adesso vivranno un’ottima fortuna.

Capricorno

Un continuo stupire per i nati sotto il segno del Capricorno. Che, in questo agosto, dovranno solo tenere in considerazione l’opposizione di Marte, con un certo controllo sul lavoro anche da remoto. Pugno di ferro e carisma saranno le uniche armi di cui vi dovrete dotare e che non vi fanno certo difetto. In amore, Venere smette da giorno 6 di essere provocatoria e vi fa vivere molto molto intimi e particolarmente intensi. Non sembrate distratti da nessuno e cresce sempre più la convinzione di aver investito i sentimenti nella persona giusta.

Acquario

A parte una grandissima stanchezza per tutto il lavoro fatto e gli impegni presi, voi Acquario state vivendo un momento d’oro. Che mette in luce quanto siete importanti professionalmente e maturi, proponendo nuovi cambiamenti che dovranno essere assecondati con velocità e destrezza. Ma che vi daranno risultati ottimi a partire da settembre. Per voi che non andate mai in vacanza con la mente, agosto sarà un mese di progettazione. In amore, Venere vi provoca al punto da generare nuove relazioni e l’incontro con persone inaspettate che vi lasceranno senza fiato.

Pesci

Agosto, per voi Pesci, è un mese di passione e grande intensità sentimentale. La sparizione di Mercurio dai radar genererà la convinzione di aver sistemato tutto al lavoro, ma qualcuno forse non è stato all’altezza dei compiti assegnati. Non crucciatevi: elaborate, piuttosto, dei piani b che vi consentano di fare fronte alle sorpresine dopo le ferie. Nulla, però, vi potrà impedire di godere del lato passionale e romantico della vostra estate. Con tregue all’interno della coppia, che si rigenera dando nuova linfa.