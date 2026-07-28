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Castelbuono, ex atleta 80enne si perde in montagna e cade in un dirupo: salvato

28/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Disperso durante una passeggiata in montagna a Castelbuono, finendo in un dirupo: viene salvato dai carabinieri un 80enne affetto dal morbo di Alzheimer. La vicenda comincia con la segnalazione dello stesso anziano, che ha contattato il numero di emergenza 112 spiegando di essersi perso e di non riuscire più a raggiungere la sua auto. L’80enne, residente nel Catanese, si trovava a Castelbuono in qualità di ospite della centesima edizione del Giro podistico internazionale. Ex atleta e vincitore, in passato, di tre edizioni della competizione, era stato invitato dagli organizzatori a partecipare alla ricorrenza.

Il salvataggio dell’uomo

Attivatisi alla richiesta di soccorso, i militari hanno localizzato il telefono dell’uomo. Nell’area individuata sono partite così le ricerche, attraverso strade secondarie e le aree impervie. Fin quando non hanno sentito dei deboli lamenti provenire dalla vegetazione. Emessi proprio dall’80enne, caduto in una scarpata. Raggiunto e prestata la prima assistenza, i carabinieri hanno chiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico regionale e del personale del 118. – Servizio Regionale Sicilia e del personale sanitario del 118, coordinando le operazioni di recupero. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù, dov’è ricoverato per una frattura lombare, ma sano e salvo.

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