Controllo ossessivo, insulti e minacce di morte all’ex compagna, anche davanti ai figli, fino al tentativo di strangolarla: sono i motivi che hanno portato all’arresto in carcere per un 41enne di Carini, nel Palermitano. Accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. Le condotte dell’uomo sarebbero andata avanti per molto tempo e nonostante i due non convivessero più. Anzi, dopo la rottura, sarebbe diventato ancora più aggressivo. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito vari episodi, confermati da referti medici, testimonianze e registrazioni. Tra cui un’aggressione in cui l’uomo ha tentato di strangolare l’ex compagna di 39 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è adesso recluso nel carcere Pagliarelli di Palermo.