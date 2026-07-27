Un cane è stato legato a un palo della pubblica illuminazione e abbandonato durante la notte ad Adrano, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato accertato finora, l’animale sarebbe rimasto per diverse ore senza la possibilità di muoversi. Soltanto l’intervento della polizia locale, in via della Resistenza, ha permesso di metterlo in salvo, ponendo fine alle sue sofferenze.

Un cane legato e abbandonato ad Adrano

Il cane, un pastore tedesco, che era stato legato e abbandonato si trova adesso al canile di Adrano. La polizia municipale, attraverso la lettura del microchip, sta cercando di risalire al proprietario. Sulla vicenda è intervenuto il partito animalista italiano, che ha presentato una denuncia alla procura ipotizzando il reato di maltrattamento di animali.

La denuncia del partito animalista

«Ci troviamo davanti a un episodio di estrema crudeltà che condanniamo con la massima fermezza», dichiara Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del partito animalista italiano. «Siamo di fronte all’ennesimo caso di abbandono. È inaccettabile che un essere vivente venga trattato come un oggetto e lasciato legato a un palo per tutta la notte. Chiediamo – continua – alla polizia locale di Adrano di compiere ogni accertamento utile per identificare il responsabile di questo gesto vergognoso». Battipaglia ricorda inoltre che il maltrattamento di animali costituisce un reato previsto all’articolo 544-ter del codice penale.

La legge Leone

«Abbiamo già depositato una denuncia in procura affinché vengano individuati i responsabili e perseguiti secondo la legge. Episodi come questo suscitano indignazione e dimostrano quanto sia ancora necessario rafforzare la tutela degli animali». Il coordinatore regionale del partito animalista richiama anche la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal movimento. «Se la nostra legge Leone, che prevede un inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali, fosse già in vigore, probabilmente assisteremmo a un numero inferiore di episodi di questo genere. Sanzioni più severe rappresenterebbero un importante deterrente».

ll precedente ad Adrano

Infine, Patrick Battipaglia ricorda che quello avvenuto nei giorni scorsi non è un caso isolato. «Adrano aveva già vissuto una vicenda simile nel novembre del 2022, quando un altro cane venne legato e abbandonato in via San Paolo. In quell’occasione non fu possibile individuare gli autori. Per questo oggi ribadiamo l’importanza di sostenere la legge Leone: una normativa più rigorosa può contribuire a contrastare il fenomeno e a garantire maggiore tutela agli animali».