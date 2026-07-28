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Tentato omicidio di due persone con un’accetta ai villini di Siracusa. È l’accusa nei confronti di un 30enne di origine nigeriana, arrestato da polizia e carabinieri insieme. L’uomo avrebbe aggredito due uomini di origine tunisina nel parco del foro siracusano. Ferendo con un’accetta uno dei due, che non si trova in pericolo di vita. Dopo l’allarme, il 30enne è stato bloccato vicino alla stazione, con l’arma ancora in mano. E trasferito nel carcere di Cavadonna.