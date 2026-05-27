Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Fasano, tra Catania e Gravina di Catania. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una macchina e uno scooter. La conducente di quest’ultimo mezzo avrebbe riportato delle ferite non gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i vigili urbani.