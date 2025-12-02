Un incidente stradale si è verificato lungo viale Cristoforo Colombo, ad Acireale. Una macchina, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata bloccando la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Le autorità hanno disposto la chiusura della carreggiata con pesanti ripercussioni al traffico veicolare.