Acireale, automobile a fuoco dopo lo scontro tra due mezzi. Sei giovani feriti

Un incidente stradale è avvenuto la notte scorsa ad Acireale. Stando alle prime informazioni due mezzi si sono scontrati e uno di questi è andato distrutto in un incendio che si è sviluppato subito dopo. Sei le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. In corso accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.