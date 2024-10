Scontro tra una moto e un trattore: morto un 44enne nel Messinese

Foto di Marta Silvestre

Uno scontro tra una moto e un trattore. Giuseppe Iudicello, 44 anni, è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 176, tra Pettineo e Castel di Lucio, entrambi Comuni in provincia di Messina. Iudicello era sulla sua moto in contrada Ogliastro e stava percorrendo la provinciale in direzione Pettineo, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un trattore. Il 44enne sarebbe morto sul colpo. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pettineo per effettuare i rilievi del caso. L’uomo è originario di Castel di Lucio, dove lavorava in una farmacia.