Incidente sulla Palermo-Catania. La vittima è una ragazza di 27 anni. Tre persone rimaste ferite

Federica Albanese, 27 anni. Questo il nome dell’ultima vittima delle strade in Sicilia. La giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 37, nei pressi della zona industriale di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano. Tre le persone rimaste ferite. Secondo le prime informazioni lo scontro ha riguardato una moto – sulla quale a quanto pare viaggiava la 27enne – e un’automobile. L’arteria è rimasta a lungo chiusa alla circolazione veicolare per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Una 32enne è stata trasferita al Pronto soccorso di Termini Imerese. Stesso ospedale, ma in codice rosso, per un 28enne le cui condizioni sono più gravi. La terribile domenica di sangue era cominciata con un incidente mortale in territorio di Partinico.