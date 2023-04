Scontro automobile-moto. Un morto lungo l’autostrada Palermo-Catania

L’autostrada A19 Palermo–Catania è temporaneamente bloccata al chilometro 36 in località Termini Imerese, a causa di un incidente mortale, in cui viene segnalato un decesso. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Coinvolte una moto e una macchina.

Personale Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per consentire la riapertura al transito in sicurezza. Al momento la circolazione è bloccata in direzione Palermo con uscita obbligatoria nei pressi dell’area industriale con deviazioni sulla statale 113.