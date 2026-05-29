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Salgono a 19 i feriti dell’incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un suv a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Le ambulanze del 118 hanno soccorso 14 bambini e 5 adulti. Fra i bambini uno soltanto ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e si sta decidendo se trasferirli all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso.

Gli altri 12 bimbi hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità. Sono stati portati in pronto soccorso a Mazara del Vallo per accertamenti. Fra gli adulti sono rimasti feriti l’autista dello scuolabus, i due professori e un genitore che stavano accompagnando i ragazzi. Tutti hanno riportato lievi contusioni. Lievemente ferito anche il conducente del Suv, mentre moglie e figlia sarebbero illese.