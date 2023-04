Incidente mortale lungo la strada statale 113. Rimaste ferite tre persone

Una persona deceduta e tre rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto la notte scorsa, lungo la strada statale 113 tra Partinico e Alcamo, in provincia di Palermo. L’impatto, secondo quanto riportato da PartinicoLive, tra una Ford Fiesta e una Volkswagen Golf. A perdere la vita il conducente della Fiesta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi del caso utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.