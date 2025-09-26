Incidente stradale autonomo a Paternò, una persona ferita

26/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale autonomo a Paternò, sulla strada provinciale 137, in contrada Gianferrante. Un mezzo si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi e la viabilità

Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto, come riporta VideoStar, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ragalna e i vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area. Dopo l’incidente stradale autonomo avvenuto in territorio di Paternò, il tratto di strada interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni in attesa della rimozione del veicolo e del ripristino della normale circolazione.

