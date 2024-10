Incidente stradale sulla statale 284: due morti nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia

Incidente mortale sulla strada statale 284. In contrada Scalilli – nel tratto di strada tra il Comune di Paternò e quello di Santa Maria di Licodia – si sono scontrate un’autocisterna e un’automobile. Le due vittime sono il conducente del mezzo pesante e quello dell’auto. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente. Lo scontro ha provocato un incendio che ha interessato anche alcuni tratti di vegetazione ai lati della strada. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. In questo momento la strada statale 284 è chiusa in entrambi i sensi di marcia al chilometro 42,100. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.