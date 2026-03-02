Foto Franco Assenza

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 410 di Naro, in provincia di Agrigento. L’impatto, al chilometro 14,432, è avvenuto nei pressi del bivio per Agrigento e l’Anas ha disposto al chiusura dell’arteria in entrambe le direzioni. Nel sinistro si è registrato il decesso di un uomo – Flori Topalli – originario dell’Albania. Secondo quanto riporta Grandangolo Agrigento sono sei le persone ferite. Coinvolta un’autovettura e un camion che trasportava frutta. Nel primo mezzo a quanto pare viaggiavano altri connazionali della vittima: tutti operai albanesi che andavano a lavoro nei campi. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Canicattì e Agrigento.