Incidente mortale alla Tangenziale di Catania: ha un malore e si schianta

23/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente mortale questa mattina lungo l’asse dei servizi della tangenziale di Catania, nei pressi del distributore Q8. Il conducente di un’auto, che procedeva in direzione del capoluogo etneo, sarebbe stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il guardrail. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito temporanei rallentamenti, con disagi alla circolazione nella zona interessata.

