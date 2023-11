Ss 115, auto contro furgone: un ferito e traffico bloccato

Un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la strada statale 115 Sud occidentale sicula. Nell’impatto tra i due mezzi, una persona è rimasta ferita. A causa dell’incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato al chilometro 193,400 nel territorio di Agrigento.

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato il sinistro. Sul posto, intanto, è intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su una strada alternativa, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.