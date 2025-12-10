Mezzo pesante si ribalta sulla statale 115 a Siracusa: strada chiusa in entrambe le direzioni

10/12/2025

Incidente stradale autonomo nel territorio di Siracusa. Un sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 115 Sud occidentale sicula, in un tratto di pertinenza del capoluogo aretuseo.

La dinamica dell’incidente a Siracusa

Secondo quanto è stato ricostruito finora, un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo sul manto stradale buona parte del carico che stava trasportando. Sono ancora in fase di accertamento la dinamica e le cause dell’incidente stradale autonomo nel territorio di Siracusa. Intanto, al momento, è chiuso un tratto della strada statale 115 Sud occidentale sicula. Il tratto interessato dal sinistro precisamente è al chilometro 394,150 a Siracusa e, al momento, è chiuso in entrambe le direzioni.

Le devizioni

Sul tratto della Ss 115 interessato dall’incidente autonomo sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti lungo la strada statale anche le squadre di Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

