Incidente stradale, e una macchina ribaltata sulla pista ciclabile, la notte scorsa al lungomare di Catania. Il fatto è avvenuto in piazza Nettuno dove si è registrato l’impatto con tre veicoli coinvolti. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda è finita sulla corsa riservata ai ciclisti, in un punto in cui è presente anche un attraversamento pedonale regolato da semaforo.

L’intervento del 118 e le condizioni dei feriti dopo l’incidente al lungomare di Catania

Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews sono quattro le persone rimaste ferite lievemente: tutte occupanti del mezzo. Due sono stati trasferiti all’ospedale San Marco e due al presidio ospedaliero Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i medici del 118 con il supporto dei vigili del fuoco.