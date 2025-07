Scuolabus coinvolto in un incidente a Palermo, otto bambini in ospedale per accertamenti

Momenti di apprensione questa mattina nel quartiere Brancaccio, dove uno scuolabus con a bordo otto bambini è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Generale Rodolfo Corselli. Il mezzo, appartenente al centro diaconale La Noce della Chiesa Valdese, si è scontrato con altri tre veicoli: una Opel, un’Ape Piaggio e un’Audi parcheggiata lungo il marciapiede. Subito dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare i bambini all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Fortunatamente, le condizioni dei piccoli non destano preoccupazione.

Anche il conducente dello scuolabus e una maestra presente a bordo sono stati accompagnati al Pronto soccorso per controlli, mentre è rimasto illeso l’automobilista coinvolto. Gli agenti dell’Infortunistica della municipale hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada per consentire i soccorsi e i rilievi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, lo scuolabus è stato sottoposto ad accertamenti amministrativi: è risultato in regola, con assicurazione e revisione regolarmente aggiornate.