Scontro frontale sulla provinciale a Valguarnera: intervento dell’elisoccorso

Foto archivio 118 Sicilia

All’ingresso di Valguarnera, lungo la strada provinciale 4, due automobili si sono scontrate frontalmente all’altezza di Contrada Màrcato. L’impatto è stato violento, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso per prestare soccorso ai feriti direttamente sul posto.

I sanitari, giunti in elicottero, hanno avviato le prime cure d’emergenza, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità, rimasta bloccata.