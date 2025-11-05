Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada statale 514 Ragusa-Catania all’altezza del chilometro sette, nel territorio del Ragusano. Un 48enne è rimasto ferito nello scontro tra una macchina e un mezzo di lavoro.

L’incidente sulla Ragusa-Catania

Intorno alle 9.30 di questa mattina a scontrarsi sono stati un’auto – una Bmw X5 – e un autocarro impegnato nei lavori di ampliamento della strada. Nell’incidente sulla Ragusa-Catania è rimasto ferito un uomo di 48 anni che si trovava a bordo della vettura. Il 48enne è stato portato a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale. Illeso è rimasto, invece, il conducente dell’autocarro.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza degli automezzi incidentati e dell’area circostante. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Rilievi che serviranno anche a verificare le cause e le eventuali responsabilità dell’impatto. A causa dell’incidente, si sono verificati rallentamenti alla circolazione.