Un vigile urbano è stato investito da un’auto mentre era in servizio per regolare il traffico a Palermo. L’uomo, rimasto ferito, è stato portato a bordo di un’ambulanza all’ospedale Buccheri-La Ferla del capoluogo, dove è arrivato in codice rosso.

Vigile urbano investito da un’auto a Palermo

L’agente della polizia municipale è stato travolto da una macchina mentre stava prestando servizio nella zona della Casa del fanciullo, nei pressi di via Messina Marine. Il vigile urbano investito ha riportato un trauma esteso alla testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, hanno portato l’uomo all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Lì l’agente della polizia municipale è arrivato in codice rosso.

«Lavoro usurante e sottovalutato»

Nel luogo dell’incidente sono arrivati i colleghi della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi utili alle indagini che serviranno per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. «Ancora una volta – afferma la consigliera comunale Tiziana D’Alessandro – questo drammatico episodio ci ricorda quanto sia difficile e rischioso il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della polizia municipale. Un lavoro usurante – aggiunge – spesso sottovalutato. Che, però, espone costantemente a pericoli e situazioni di grande stress. E che – conclude la consigliera D’Alessandro – resta fondamentale per la sicurezza della città e dei cittadini».