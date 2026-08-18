A20, scontro tra un pulmino e un’auto: sei persone ferite

18/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È di almeno sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte sull’autostrada A20 PalermoMessina, nel territorio di Sant’Agata di Militello (nel Messinese).

L’incidente lungo l’autostrada A20

Lo scontro ha coinvolto un pulmino a nove posti e un’auto. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, entrambi in transito sulla carreggiata in direzione Messina. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con diverse ambulanze, e trasferiti negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti per le cure del caso.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul luogo dell’incidente lungo l’autostrada A20 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E anche gli agenti del distaccamento santagatese della polizia stradale, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

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