Un maxi tamponamento, con circa 80 veicoli coinvolti: è quello che si è verificato sulla’autostrada A20, tra Rometta e Milazzo, nel Messinese. Un grande incidente a catena tra auto, furgoni e mezzi pesanti rimasti bloccati in galleria. Il tratto è del tutto inaccessibile per procedere all’evacuazione degli automobilisti e al passaggio dei mezzi di soccorso. Per la gestione dell’emergenza in cui, comunque, non si registrano feriti. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118, anche per mettere in sicurezza i serbatoi danneggiati delle auto, che potrebbero innescare un maggiore pericolo. La strada, infatti, rimane chiusa anche per la presenza di gasolio sulla carreggiata. Il maxi tamponamento segue all’incidente avvenuto ieri sulla stessa autostrada, bloccando la corsia verso Messina all’altezza di San Pier Niceto.