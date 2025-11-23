Foto Facebook

L’incidente sulla provinciale 146, morto il 17enne Loris Incognito

23/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Loris Incognito, 17 anni, di Brolo, è morto ieri sera dopo essere rimasto coinvolto nel frontale di giovedì sulla provinciale 146, tra Ponte Naso e Sinagra. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il giovane era ricoverato al Policlinico di Messina.

L’impatto della Mini Cooper e i soccorsi

Il giovane si trovava sul sedile del passeggero di una Mini Cooper guidata da un diciottenne, anche lui di Brolo. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è schiantata violentemente contro una Peugeot 208 condotta da una ragazza, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Trasportato in elicottero, Loris Incognito, e sottoposto a un complesso intervento all’addome.

Il cordoglio del Comune di Brolo

Sulla pagina ufficiale del Comune di Brolo è stato pubblicato un post di cordoglio dopo la morte di Loris Incognito. A firmarlo, a nome di tutta la comunità, è stato il sindaco Giuseppe Laccoto. «Quando una vita nel fiore degli anni si spezza, l’intera comunità avverte un peso che nessuna parola può colmare. La tragica scomparsa di Loris, ragazzo dolce, gentile e dal sorriso capace di illuminare ogni incontro, lascia tutti smarriti e addolorati. In questo momento di grande sofferenza, ci stringiamo con affetto alla famiglia Incognito, condividendo un dolore che appartiene a ciascuno di noi», si legge nel post.

