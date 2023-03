Bus esce fuori strada e finisce in una scarpata nel Messinese. Tra i 50 passeggeri tre feriti

Un pullman è uscito fuori strada, in contrada Limari, nel comune di Sinagra, in provincia di Messina. Stando a quanto emerso finora, nell’incidente tre persone che si trovavano a bordo del mezzo sarebbero rimaste ferite in modo lieve. Sull’autobus c’erano una cinquantina di persone. La maggior parte, però, sarebbe scesa poco prima dal mezzo che era rimasto bloccato in una curva ripida. Poco dopo, il bus è scivolato all’indietro finendo la sua corsa in una scarpata, con dentro una decina di persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di Patti.