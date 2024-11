Padre e figlia precipitati col parapendio a Milazzo, probabile causa un guasto tecnico

Frame del video di Milazzo24.it

Ci sarebbe un guasto tecnico dietro l’incidente in parapendio di mercoledì scorso a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente ha causato la morte di Markus Florian – originario della provincia autonoma di Bolzano, in Alto Adige – e il ferimento di Martina Florian (30 anni), sua figlia, con la quale l’uomo stava volando in tandem. Pare che a causare l’incidente possa essere stato un guasto tecnico. In un video pubblicato dal sito Milazzo24.it si vede che il parapendio sta affrontando un vento molto forte, quando a un certo punto sembra che ceda uno dei cavi che assicura la seduta del mezzo alla vela: a quel punto l’uomo e la donna precipitano. Il breve video è stato acquisito dai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Martina Florian si trova ancora in terapia intensiva al policlinico di Messina, suo padre invece è morto per arresto cardiaco, dopo che in un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi.