Padre e figlia precipitati col parapendio a Milazzo: l’uomo è morto, la donna in prognosi riservata

È morto per arresto cardiaco l’uomo che oggi, insieme alla figlia trentenne, è precipitato col parapendio sul lungomare di ponente a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. Le sue condizioni al momento del ricovero in ospedale non sembravano gravi. La figlia si trova al policlinico di Messina: al momento la sua prognosi è riservata. La donna ha riportato un profondo taglio al piede destro e i medici stanno cercando di non farle perdere l’estremità dell’arto inferiore. I due erano precipitati rovinosamente su una vecchia struttura metallica dell’ex discoteca Le cupole.