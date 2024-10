Scontro tra moto e autocarro sulla tangenziale di Catania: morto un motociclista

Incidente mortale stamattina sulla Tangenziale ovest di Catania, in direzione Messina. Una moto si sarebbe scontrata con un autocarro fermo nella corsia di emergenza: il motociclista è morto, ferita un’altra persona, che è stata portata in ospedale. L’incidente è avvenuto al chilometro 1,500 della Tangenziale, in corrispondenza del comune di Sant’Agata li Battiati. Sul posto ci sono le squadre dell’Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118. In quel tratto di strada ci sono code e rallentamenti.