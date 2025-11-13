Una persona è deceduta in un incidente mortale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, nel pressi del bivio Seccagrande di Ribera, in provincia di Agrigento. A scontrarsi una moto e un camion e a perdere la vita, come riporta Grandangolo Agrigento, è stato il conducente del mezzo a due ruote, a quanto pare originario di Ribera.

I soccorsi e la chiusura della statale 115 dopo l’incidente

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Anas ha inoltre comunicato che è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale. Disposte deviazioni sulla viabilità alternativa Ribera-Montallegro.