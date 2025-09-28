Un incidente mortale a Castelmola (in provincia di Messina) si è verificato ieri sera, intorno a mezzanotte. La vittima è un imprenditore di 53 anni. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che, stando a quanto emerso finora, sarebbe autonomo.

L’imprenditore vittima dell’incidente

Si chiamava Giuseppe Carpita e aveva 53 anni l’imprenditore rimasto vittima dell’incidente mortale a Castelmola, nel Messinese. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione effettuata nel corso delle indagini, si sarebbe trattato di un incidente stradale autonomo. L’imprenditore stava guidando sulla strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione al margine della carreggiata.

La dinamica dell’incidente mortale a Castelmola

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, il fuoristrada guidato dal 53enne sarebbe finito nel vuoto dopo avere distrutto il muretto con un impatto violento. Successivamente l’auto sarebbe finita contro un appartamento ancora in fase di realizzazione. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente e non si sa per quale motivo l’imprenditore, a un certo punto, abbia perso il controllo del mezzo che stava guidando. I carabinieri stanno conducendo le indagini. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto dell’incidente poco dopo mezzanotte, hanno recuperato la salma dell’uomo.