Agrigento, incidente mortale sulla strada statale 118

Un incidente mortale tra due veicoli si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 118 Corleonese-Agrigentina (al chilometro 145,420) nel territorio di Agrigento. Nello scontro tra due mezzi, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, ha perso la vita una persona. Al momento è chiusa la corsia in direzione Nord della Ss 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno raccogliendo elementi utili alle indagini e le squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto emerso finora, il 72enne agrigentino Francesco Rizzo Zangali, è morto nell’incidente all’uscita della galleria Spinasanta. L’uomo era a bordo di una Fiat Seicento in compagnia della moglie, a quanto pare, fermi sul ciglio della strada. L’utilitaria è stata travolta da un’Audi. Sia la moglie della vittima che il conducente dell’Audi sono rimasti lievemente feriti.

