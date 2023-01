Forte vento lungo l’autostrada Catania-Messina, mezzo pesante finisce contro le barriere

Un mezzo pesante, a quanto pare a causa del forte vento, è finito contro le barriere di protezione dell’autostrada Messina-Catania. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il tir. Inevitabili le code e i rallentamenti alla circolazione veicolare. Al momento si procedere sfruttando soltanto una corsia di marcia. Sempre oggi pomeriggio si è registrato un incidente stradale lungo la strada statale che collega Agrigento e Palermo. In questo caso però non si è trattato di un incidente autonomo. Coinvolte una Bmw e un mezzo pesante. Necessario il trasferimento in ospedale per l’automobilista.