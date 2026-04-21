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Un altro incidente sul lavoro oggi in Sicilia, questa volta a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Un carpentiere di 65 anni è rimasto ferito dopo una caduta in un cantiere edile. L’operaio ha riportato seri traumi. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro a Mazara

L’incidente di questa mattina a Mazara del Vallo ha suscitato particolare sgomento. Anche perché ha coinvolto un uomo a un passo dalla pensione e ancora costretto a lavori pesanti in altezza. «Questo episodio conferma quanto sia urgente rafforzare la prevenzione sul territorio». Sono le prime parole di Tommaso Macaddino, segretario generale Uil di Trapani, e Giuseppe Tumbarello, segretario generale Feneal Uil di Trapani. «Fondamentale – aggiungono – è garantire alla categoria tutele pensionistiche più consone».

L’obiettivo Zero morti sul lavoro

«Non si può restare sui ponteggi a quell’età – aggiungono Macaddino e Tumbarello -. Serve un sistema previdenziale che riconosca concretamente la natura usurante di questo lavoro. L’obiettivo resta quello nazionale della mobilitazione permanente. La nostra battaglia per Zero morti sul lavoro non si ferma. Chiediamo – sottolineano i sindacalisti – che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente sul lavoro di Mazara. La salute dei lavoratori è il bene più prezioso. Il lavoro – concludono – torni a essere dignità e vita, mai pericolo».