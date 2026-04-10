Due morti in un incidente sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia. Il cestello su cui stavano lavorando gli operai deceduti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito anche il lavoratore dell’esercizio commerciale. Gli operai stavano lavorando alla ristrutturazione del palazzo. Sarebbero caduti dal decimo piano.

I messaggi per i due morti nell’incidente sul lavoro a Palermo

«Una terribile tragedia». Sono le parole con cui la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti descrive l’incidente sul lavoro avvenuto oggi a Palermo che ha provocato due morti. «Siamo di fronte all’ennesima drammatica conferma – dice Lionti – di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale. È inaccettabile che si possa morire mentre si lavora».

«Ogni vita spezzata è una ferita per tutti noi e un richiamo alla responsabilità di istituzioni e imprese. Bisogna investire in prevenzione, formazione e controlli continui, perché dietro ogni numero ci sono persone e famiglie». Per la segretaria della Uil, infatti, «serve una svolta concreta e immediata – conclude – affinché la sicurezza non resti solo una parola nei protocolli ma diventi realtà quotidiana per ogni lavoratore».

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