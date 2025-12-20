Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto tra due vetture sull’A19 in territorio di Enna. Il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto è al lavoro personale di Anas, della polizia stradale e del 118.
Scontro tra due vetture nei pressi di Enna, due feriti e chiuso tratto dell’A19
