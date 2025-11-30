Foto di Roberto Quartarone

Chiusura delle rampe dello svincolo di Enna, sull’autostrada A19, in direzione Palermo, per circa tre giorni. Dalle ore 7 di domani, lunedì 1 dicembre, alle ore 6 di giovedì 6 dicembre. La chiusura è necessario, comunica Anas, per eseguire dei lavori di installazione dei giunti di dilatazione. I guidatori che percorrono l’autostrada in direzione Palermo e sono diretti ad Enna potranno uscire allo svincolo di Mulinello. Per poi proseguire sulla strada provinciale 7A, fino all’incrocio con la statale 192, da imboccare e percorrere fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis che porterà ad Enna. Quanti invece, da Enna, dovranno raggiungere l’autostrada verso il capoluogo, avranno percorsi differenziati in base alla massa del mezzo utilizzato. Una possibilità per i mezzi leggeri – con massa inferiore alle 3,5 tonnellate – e obbligatoria per i mezzi pesanti (con massa superiore alle 3,5 tonnellate) sarà compiere lo stesso percorso al contrario. Ossia, da Enna, imboccare la statale 117 Bis fino all’incrocio con la statale 192, da prendere e proseguire fino all’incrocio con la strada provinciale 7A e, da lì, immettersi sull’A19 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo, saltando la chiusura. Sempre i mezzi leggeri potranno anche percorrere la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale, per poi immettersi sulla A19 tramite la piazzola Ferrarelle.