Incidente autonomo a Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, un’auto è sbandata ed è finita fuori strada. A causa del sinistro stradale che ha coinvolto un’automobile, è al momento chiuso il chilometro 117 della strada statale 115 Sud occidentale sicula in località Ragusa.

Incidente autonomo a Ragusa

Il tratto di strada statale – come fanno sapere da Anas – riaprirà a breve. Al momento, sono in corso i soccorsi e i rilievi da parte della polizia stradale dopo l’incidente. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.