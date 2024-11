Inchiesta della procura di Siracusa sui contributi assegnati dalla Regione ad associazioni ed enti

Un’inchiesta in merito ai contributi assegnati dalla Regione siciliana a enti e associazioni legate al mondo degli spettacoli. Ad aprire il fascicolo, con modello 45 per atti non costituenti notizia di reato, è stata la procura di Siracusa. L’input decisivo è arrivo dopo il servizio andato in onda nella trasmissione Piazza Pulita su La7 in cui è stato trattato il caso del parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri. Un’associazione beneficiaria di contributi regionali per circa 300mila euro ha la sede legale a Sortino, Comune del parlamentare dell’assemblea regionale siciliana, in particolare nell’abitazione della madre dello stesso deputato. La vicenda è stata sollevata dal parlamentare regionale del gruppo misto Ismaele La Vardera che ha anche reso pubblica una registrazione in cui Auteri, nei bagni dell’Ars, lo minacciava di conseguenze fisiche. Poco dopo, Auteri si è scusato per i toni utilizzati e si è autosospeso da Fratelli d’Italia.