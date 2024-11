«Carlo Auteri è fuori dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars», dice il capogruppo Assenza

Foto della pagina Facebook Carlo Auteri

«Per quanto mi riguarda, nel momento in cui Carlo Auteri dichiara di essersi autosospeso da Fratelli d’Italia automaticamente è fuori dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia dell’Assemblea regionale siciliana». A dichiararlo all’agenzia di stampa Ansa è Giorgio Assenza, deputato regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. La vicenda è quella relativa ad alcuni finanziamenti regionali che sarebbero andati ad alcune realtà culturali legate alla madre e alla moglie di Auteri. Il caso che in questi giorni sta toccando il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia riguarda anche le frasi dette da Auteri in uno dei bagni dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) nei confronti di Ismaele La Vardera, deputato regionale del gruppo Misto. Nella registrazione audio si sente che, tra le altre frasi, Auteri dice a La Vardera: «Non ti permettere di dire ai colleghi “ha dato soldi alla madre”, perché io ti affogo là dentro. Tu a me non mi conosci. Guarda che io sono fuori di testa. Vedi che io mi scordo che faccio il parlamentare, ti prendo e ti butto là sotto. È chiaro?».

In base al regolamento dell’Assemblea regionale siciliana spetta al deputato comunicare il cambio di gruppo parlamentare e l’eventuale passaggio a un altro gruppo; nel caso in cui non venga palesata l’adesione a un nuovo gruppo parlamentare, si viene assegnati al gruppo Misto. Se Auteri dovesse transitare nel Misto, si ritroverebbe proprio insieme a La Vardera, che qualche settimana fa ha lasciato il gruppo parlamentare di Sud chiama Nord, con il quale era stato eletto.